Bangladeške parlamentarne volitve zaznamovalo nasilje

V Bangladešu so potekale parlamentarne volitve, ki jih je zaznamovalo nasilje, v katerem je bilo ubitih najmanj 17 ljudi. Glede na začasne rezultate je gladko zmagala stranka bangladeške premierke Sheikhe Hasine Wazed Liga Awami. Opozicija pa poroča o kršitvah in zahteva razveljavitev rezultatov.

Največ smrtnih žrtev so zahtevali spopadi med pripadniki Lige Awami (AL) in opozicijske koalicije pod vodstvom Bangladeške nacionalistične stranke (BNP), nekaj ljudi pa je umrlo pod streli policistov. Ubit je bil tudi en policist. Na terenu več kot 600.000 pripadnikov varnostnih sil Ob tem je prišlo do napadov na več novinarjev, ki so jim napadalci uničili tudi fotografsko in snemalno opremo. Poškodovanih je bilo najmanj sedem novinarjev. Glasovanje je potekalo ob poostrenih varnostnih ukrepih, na terenu je bilo več kot 600.000 pripadnikov varnostnih sil. Oblasti so blokirale mobilna omrežja, saj je vlada želela preprečiti širjenje govoric, ki bi lahko vodile do spopadov. Prekinili so tudi oddajanje zasebne televizije Jamuna TV.

Bangladeška premierka Sheikh Hasina Wazed FOTO: AP

Nasilje je v Bangladešu zaznamovalo že volilno kampanjo, ko so kratko potegnili predvsem v opozicijski koaliciji. V več kot 80 napadih in medsebojnih spopadih v zadnjih tednih predvolilne kampanje so bili ubiti najmanj štirje pripadniki BNP in dva iz AL. Več tisoč ljudi, med njimi kandidatov, je bilo tudi ranjenih. Policija naj bi bila jasno na strani vladajoče stranke Zaradi nasilja je v minulih dneh celo generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pozval k miru v tej azijski državi. Opozicija tudi zaradi tovrstnih pozivov iz mednarodne skupnosti meni, da volitve niso mogle biti svobodne ne poštene. AL obtožuje ustrahovanja opozicije, za kar da si je podredila celoten državni aparat. Policija naj bi bila jasno na strani vladajoče stranke. Po navedbah BNP je bilo prijetih več kot 11.500 privržencev in članov njihove stranke in zavezniške islamistične stranke Jamaat-e-Islami. V zaporu je tudi voditeljica BNP, nekdanja premierka Khaleda Zia, ki tako ni mogla kandidirati.

Volitve v Bangladešu FOTO: AP