Minister: Begumovo v Bangladešu čaka smrtna kazen

Britansko najstnico, ki se je pred štirimi leti pridružila Islamski državi, bi ob prihodu v Bangladeš, sicer domovino njene matere, čakala smrtna kazen, je za BBC dejal bangladeški zunanji minister Abdul Momen. Kot je povedal, Shamima Begum "v njegovi državi ni dobrodošla".

Britanske oblasti so Begumovi februarja letos odvzele britansko državljanstvo, potem ko je izrazila željo, da se vrne nazaj v domovino. Podlaga za odločitev notranjega ministrstva je bil zakon iz leta 1891, ki oblastem omogoča, da v javnem interesu posamezniku odvzamejo državljanstvo. Britanski mediji so takrat pisali, da bi notranji minister Sajid Javid to lahko storil le, če bi najstnica imela tudi državljanstvo Bangladeša po materini strani. Po mednarodnem pravu namreč posameznik, ki mu odvzamejo državljanstvo, ne sme postati oseba brez državljanstva – t. i. apatrid.

Momen je še povedal, da Begumovi pod nobenim pogojem ne bodo podelili državljanstva, dovolili ji ne bodo niti v državo, zato zdaj pritiskajo na Javida, da uredi njen status.