Banka matičnih celic v Srbiji zaprla svoja vrata, starši ostali brez odgovorov

Ko so na srbskem portalu Blic objavili, da je švicarska banka za shranjevanje matičnih celic Cryo Save zaprla svoja vrata, je to vznemirilo številne družine po državi. Zaradi problemov, s katerimi se je soočalo to podjetje, jih je prevzela poljska banka matičnih celic FamiCord, kamor so premestili tudi okoli 250.000 matičnih celic. A številne nepravilnosti so privedle do tega, da je švicarsko ministrstvo za zdravje temu podjetju odvzelo licenco za delo.

Predstavništvo te banke v Srbiji je zaprto, na objavljene telefonske številke se nihče ne javlja, družine, ki so namenile več tisoč evrov za to, da bi njihove matične celice bile na varnem, pa so ostale brez pojasnil in odgovorov. Dokler ni na njihove elektronske naslove prišlo sporočilo v, kot so zapisali na Blicu, ne ravno najbolj tekočem srbskem jeziku, s katerim so obvestili zaskrbljene starše, da je CryoSave sklenil pogodbo s podizvajalcem PBKM. "Nedavno smo sklenili dogovor s podizvajalcem PBKM (FamiCord), ki imajo laboratorij v Varšavi. Za nas bodo dolgoročno skladiščili material. Ta družinska banka ima vse potrebne akreditacije in dosega naše standarde kvalitete," je med drugim pisalo v sporočilu.