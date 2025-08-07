Svetli način
Bančne storitve vse dražje: katera banka je najdražja?

Ljubljana, 07. 08. 2025 19.29 | Posodobljeno pred 1 uro

Danica Jovanović
Cene storitev so se precej dvignile, na primer cene pri frizerju, pa cene pomoči na domu, pogrebne storitve in tudi bančne. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so lani zaznali 31 podražitev, letos pa že 43. Primerjali smo, kakšne so razlike v ceni tega, kar uporablja skorajda vsakdo, to je v ceni vodenja našega bančnega računa. Razlike so tudi v obrestih, ki jih banke nudijo oziroma zaračunavajo.

Letošnje leto je kar se tiče poslovanja z bankami za potrošnike manj ugodno kot lansko, ugotavljajo na Zvezi potrošnikov. Dvigov cen storitev je namreč samo v prvi polovici leta več kot v celotnem lanskem letu.

"Najbolj se dražijo tiste najbolj osnovne storitve. Na prvem mestu je vsekakor vodenje računov ali paketov in na drugem mestu nato UPN," je povedala Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije. To velja tako za plačila v spletni banki kot v poslovalnici. "Tukaj smo zaznali celo do 30 in  50 odstotkov podražitev," je dodala Meškova.

FOTO: Kanal A

Po podatkih Banke Slovenije so sicer povprečni stroški tipičnega komitenta v Sloveniji na zadnji dan lanskega leta znašali 77,69 evra. Najnižji so bili v primorski hranilnici Vipava, najvišji v Deželni banki Slovenije. 

Kaj pa kažejo primerjave s tujino?

Meškova je povedala: "Na Hrvaškem naj bi bila zdaj ta osnovna bančna storitev brezplačna za tiste, ki prejemajo plačo ali pokojnino. Iz našega vidika je ta ideja zelo dobrodošla, podprli bi jo tudi v Sloveniji. Mora pa zato obstajati tudi politična volja." Na Hrvaškem so sicer že danes nekatere storitve nižje kot v Sloveniji.

FOTO: Kanal A

Povprečni stroški vodenja računa v Sloveniji tako denimo znašajo 3, 31 evra, na Hrvaškem 2, 97 evra.

FOTO: Kanal A

Tudi stroški plačilnega naloga so nižji na Hrvaškem - znašajo 2, 13 evra, pri nas 2,9.

Na Zvezi potrošnikov uporabnikom omogočajo primerjavo cen storitev tudi glede stanovanjskih kreditov.

 "Tukaj vedno svetujemo, da naredite primerjavo, saj so lahko posebej pri kreditih večjih zneskov razlike občutne. Tudi več tisoč, ali celo deset tisoč evrov, če izberemo tisto banko ki je trenutno najbolj ugodna," je o tem povedala Meškova.

Pomembno je tudi, kako se posamezniki na podražitve odzivamo. V primeru, da naša banka storitve zelo podraži, svetujejo na Zvezi potrošnikov, je banko bolje zamenjati.

KOMENTARJI (52)

Potouceni kramoh
07. 08. 2025 21.11
+1
Krompir je treba lupit, olupit do daske.
ODGOVORI
1 0
Matejv1983
07. 08. 2025 21.08
branje številk vam pa ne gre najbolje
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
07. 08. 2025 21.05
-2
Velika večina Slovencev je srečnih.
ODGOVORI
0 2
aviktora
07. 08. 2025 21.03
+1
Najdražja za državljane tista, v kateri imajo koritarji bankomat.
ODGOVORI
1 0
deltex
07. 08. 2025 21.02
+0
Ta članek malo zavaja oz. je nepopoln. Banke namreč ponujajo pakete, ki bistveno spremenijo zgoraj navedene stroške. Konkretno moj primer: mesečni strošek 9.99€, zajema pa vodenje računa, 15 plačil UPN, 5 dvigov brez doplačila na tujih bankomatih in še par stvari... seveda tudi 10 evrov ni zanemarljivo, a vsak mesec plačam vsaj 10 položnic, kar bi me izven tega paketa stalo bistveno več. Kot rečeno, še vedno si banka dosti vzame, a ne nujno toliko kot navaja članek. Toliko korekten je pa že treba biti.
ODGOVORI
1 1
ŽigaLausegger
07. 08. 2025 21.01
+1
Daš nekomu denar, da ga lahko plemeniti, ta ti pa zaračuna. Bravo! Kje je tu logika? To bi moralo biti vse zastonj...
ODGOVORI
2 1
Artechh
07. 08. 2025 20.59
+2
N26 ali revolut. 0 stroškev. Če ne rabiš kredita seveda
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
07. 08. 2025 20.57
+2
Zdaj nas bodo bankirji še bolj olupili ... Glede na to, da so nam lewaki zrihtal sankcije najbolj znanim bankirjem na svetu .. !
ODGOVORI
3 1
Slovenska pomlad
07. 08. 2025 20.56
+0
Tako sem vesel,da je neSlovenec Janša banko prodal Madžaru za drobiž in tako povrnil del dolga Orbanu.
ODGOVORI
3 3
NoThreatTank
07. 08. 2025 20.53
-1
za popoldanski sp je super pri intesi odpret. strošmi poslovanjs z njimi so nič. drugače je pa to drobiž proti cenam v trgovinah z živili v primerjavi z italijo.
ODGOVORI
0 1
Pika Nogavička
07. 08. 2025 20.50
+6
Banke nas gulijo kolko se le da, obresti na depozite sramotno niske… dobički pa itak gredo v tujino, saj nimamo svojih bank…se ve kdo jih je prodal
ODGOVORI
6 0
tech
07. 08. 2025 20.47
Ko bo gotovina šla v pozabo, bomo lahko bančne storitve ukinili in premaknili transakcije v javni sistem brez provizij. Samo dovolj pošteni politiki morajo priti na oblast. Zakaj rabimo privat podjetja za vodit podatkovno bazo finančnega stanja ljudi in podjetij? Banko so lahko samo izposojevalnice denarja.
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
07. 08. 2025 20.46
+3
Aha aha, še povejte mal, kam je šel dobiček NLB-ja, banke k smo jo tok reševali anede? V tujino, kam pa tako kot OTP-ja...Ane ta razdavčeni Brodnjak in AmCham kompanija??
ODGOVORI
4 1
pusi
07. 08. 2025 20.40
+8
Tiho in plešite butalci!!!!!
ODGOVORI
10 2
zibertmi
07. 08. 2025 20.48
+0
v naši deželi je kapitalistični režim.butec.edino nlb je v večinski lasti države,pa mismo jo pokrili bančno luknjo,ki jo je ustvarila sds med 04/08 zaradi nezavarovanih kreditov,akterji niti kreditov niso odplačali.to so bili politični krediti je izjavil janez sam za rtv
ODGOVORI
4 4
Minifa
07. 08. 2025 20.38
+6
Prvo je potrebno gotovinsko izplačilo pokojnin in plač pa je problem rešen konec izsiljevanja, ropanja..in vsega kar sodi zraven zaradi njih so ti vsilili še pametni telefon..skratka dobesedno te BANKA izsiljuje na vsakem koraku, kdo je to dovolil..??
ODGOVORI
6 0
blue3dragon
07. 08. 2025 20.58
+0
Ja seveda... In vsak poštar bo imel dva varnostnika, ko bo raznašal pokojnine.
ODGOVORI
1 1
nekdo998
07. 08. 2025 20.35
+2
Če ne potrebuješ kredita, banki N26 in Revolut imata brezplačno vodenje računa in brezplačna UPN nakazila in do neke mere brezplačne dvige na bankomatih.
ODGOVORI
2 0
Jani.
07. 08. 2025 20.32
+1
Banksterji ne
ODGOVORI
1 0
Janez Novak 13
07. 08. 2025 20.31
+1
Glede na to, da *moramo* po ZdavP-2 plačo/pokojnino prejemati na TRR (in še ta se mora glasiti na naš (vcasih sta lahko mož in žena imela en račun )) bi bilo prav, da država uzakoni, da so ti osnovni računi brezplačni. Aja, nimam računa pri slovenski banki. Že mnogo let. S privarčevanim denarjem peljem svojo drago na večerjo. Večkrat. Doma pa sladica.
ODGOVORI
3 2
jablan
07. 08. 2025 20.29
+3
Otp banka 6e na mesec provizije za poloznice ni
ODGOVORI
3 0
Solatko
07. 08. 2025 20.29
+1
hvala golob, vse se draži zaradi tvoje nesposobnosti in da moramo financirati tvojo starleto ker vsak teden potuješ na državne stroške po svetu! korupcija do neba!
ODGOVORI
6 5
zibertmi
07. 08. 2025 20.52
-1
a je kriva vlada.a ima vlada v lasti vse banke,v slo vlada od leta 92 kapitalizem,vsak kapitalist počne kar hoče.na tebi je ,da izbereš
ODGOVORI
1 2
