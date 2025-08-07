Bančne storitve vse dražje: katera banka je najdražja?

Letošnje leto je kar se tiče poslovanja z bankami za potrošnike manj ugodno kot lansko, ugotavljajo na Zvezi potrošnikov. Dvigov cen storitev je namreč samo v prvi polovici leta več kot v celotnem lanskem letu.
"Najbolj se dražijo tiste najbolj osnovne storitve. Na prvem mestu je vsekakor vodenje računov ali paketov in na drugem mestu nato UPN," je povedala Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije. To velja tako za plačila v spletni banki kot v poslovalnici. "Tukaj smo zaznali celo do 30 in 50 odstotkov podražitev," je dodala Meškova.
Po podatkih Banke Slovenije so sicer povprečni stroški tipičnega komitenta v Sloveniji na zadnji dan lanskega leta znašali 77,69 evra. Najnižji so bili v primorski hranilnici Vipava, najvišji v Deželni banki Slovenije.
Kaj pa kažejo primerjave s tujino?
Meškova je povedala: "Na Hrvaškem naj bi bila zdaj ta osnovna bančna storitev brezplačna za tiste, ki prejemajo plačo ali pokojnino. Iz našega vidika je ta ideja zelo dobrodošla, podprli bi jo tudi v Sloveniji. Mora pa zato obstajati tudi politična volja." Na Hrvaškem so sicer že danes nekatere storitve nižje kot v Sloveniji.
Povprečni stroški vodenja računa v Sloveniji tako denimo znašajo 3, 31 evra, na Hrvaškem 2, 97 evra.
Tudi stroški plačilnega naloga so nižji na Hrvaškem - znašajo 2, 13 evra, pri nas 2,9.
Na Zvezi potrošnikov uporabnikom omogočajo primerjavo cen storitev tudi glede stanovanjskih kreditov.
"Tukaj vedno svetujemo, da naredite primerjavo, saj so lahko posebej pri kreditih večjih zneskov razlike občutne. Tudi več tisoč, ali celo deset tisoč evrov, če izberemo tisto banko ki je trenutno najbolj ugodna," je o tem povedala Meškova.
Pomembno je tudi, kako se posamezniki na podražitve odzivamo. V primeru, da naša banka storitve zelo podraži, svetujejo na Zvezi potrošnikov, je banko bolje zamenjati.
