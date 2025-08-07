Bančne storitve vse dražje: katera banka je najdražja?

Cene storitev so se precej dvignile, na primer cene pri frizerju, pa cene pomoči na domu, pogrebne storitve in tudi bančne. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so lani zaznali 31 podražitev, letos pa že 43. Primerjali smo, kakšne so razlike v ceni tega, kar uporablja skorajda vsakdo, to je v ceni vodenja našega bančnega računa. Razlike so tudi v obrestih, ki jih banke nudijo oziroma zaračunavajo.

Letošnje leto je kar se tiče poslovanja z bankami za potrošnike manj ugodno kot lansko, ugotavljajo na Zvezi potrošnikov. Dvigov cen storitev je namreč samo v prvi polovici leta več kot v celotnem lanskem letu. "Najbolj se dražijo tiste najbolj osnovne storitve. Na prvem mestu je vsekakor vodenje računov ali paketov in na drugem mestu nato UPN," je povedala Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije. To velja tako za plačila v spletni banki kot v poslovalnici. "Tukaj smo zaznali celo do 30 in 50 odstotkov podražitev," je dodala Meškova.

Podatki Bnake Slovenije. FOTO: Kanal A icon-expand

Po podatkih Banke Slovenije so sicer povprečni stroški tipičnega komitenta v Sloveniji na zadnji dan lanskega leta znašali 77,69 evra. Najnižji so bili v primorski hranilnici Vipava, najvišji v Deželni banki Slovenije.

Kaj pa kažejo primerjave s tujino?

Meškova je povedala: "Na Hrvaškem naj bi bila zdaj ta osnovna bančna storitev brezplačna za tiste, ki prejemajo plačo ali pokojnino. Iz našega vidika je ta ideja zelo dobrodošla, podprli bi jo tudi v Sloveniji. Mora pa zato obstajati tudi politična volja." Na Hrvaškem so sicer že danes nekatere storitve nižje kot v Sloveniji.

Stroški vodenja bančnega računa. FOTO: Kanal A icon-expand

Povprečni stroški vodenja računa v Sloveniji tako denimo znašajo 3, 31 evra, na Hrvaškem 2, 97 evra.

Stroški plačilnega naloga. FOTO: Kanal A icon-expand