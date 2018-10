Banksy poskrbel za uničenje slike, prodane za več kot milijon evrov

Banksyjevo sliko deklice z rdečim balonom v obliki srca, s tehniko barvnega škropljenja na platnu, so v petek zvečer kot zadnji predmet na dražbi avkcijske hiše Sotheby's v Londonu prodali za več kot milijon evrov. Okoli devete ure zvečer jo je neznani kupec kupil prek telefona.

V avkcijski hiši so povedali, da je imela slika posvetilo in podpis, od umetnika pa so jo dobili leta 2006. Pričakovali so, da bodo zanjo dobili od 200.000 do 350.000 evrov.

A le nekaj trenutkov, preden je kladivce zadnjič udarilo, se je slika, očitno s pomočjo mehanizma v okviru, ki ga je nekdo sprožil na daljavo, razrezala in – na presenečenje in osuplost vseh zbranih – iz okvirja spodaj prilezla v trakovih.