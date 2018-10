Banksy priznal, da mu ni (povsem) uspelo

Dražitelj je razglasil, da je 860.000 funtov (980.000 evrov) zadnja ponudba, in še zadnjič udaril s kladivcem. V istem trenutku se je sprožil mehanizem v okvirju in začel sliko rezati. Prizore z zdaj že zgodovinske prodaje Banksyjevega dela deklica z balonom poznamo, a novi posnetek, ki ga je avto r tako slike kot potegavščine naložil na YouTube vendarle razkriva nekaj novosti.

Tako lahko vidimo, kako v trenutku, ko kladivce pade, pritisne na gumb na daljinskem upravljalniku in sproži uničenje svojega dela. In sklepamo lahko, da je izmuzljivi umetnik, čigar identiteta - menda zato, ker bi ga zaradi grafitov lahko preganjali zaradi vandalizma - ostaja neznana, bil med obiskovalci.

Trenutek, ko je nekdo sprožil uničenje starega in nastajanje novega dela.

V posnetku je tudi pokazal, kako je mehanizem vgradil v okvir slike, sledijo prizori z dražbe, najprej napetost med samo dražbo, nato pa nejevera, presenečenje, šok, smeh, začudenje na obrazih prisotnih, ko se začne uničenje slike.

In nazadnje - Banksyjevo priznanje, da vendarle ni šlo vse po načrtih. "Na vajah je vedmop delovalo," je zapisal in dodal posnetek z ene od vaj, ko se je slika dejansko uničila v celoti.

Po dogodku so iz dražbene hiše sporočili, da jih je umetnik pretental v svojem slogu, sam pa je na Instagramu vse skupaj komentiral z besedami Izginja, izginja, izgine ..., nato pa še objavil citat Pabla Picassa – Nagon k uničenju je tudi ustvarjalni nagon.

Dobesedno. Z uničenjem Deklice z balonom je pred očmi javnosti na sami dražbi nastalo novo delo Ljubezen je v košu, njegova vrednost pa je poletela v nebo.

Poteza naj bi bila uperjena proti gladiatorskemu boju za umetniška dela, ne glede na to, kaj je želel doseči, pa je dejstvo, da je vrednost dela poletela v nebo. Ženska, ki jo je kupila, se jo je odločial obdržati. Pravi, da ima v lasti del zgodovine.

V dražbeni hiši Sotheby's pa so medtem znova zatrdili, da z Banksyjem niso sodelovali in da je pretental tudi njih. Dobili so navodila, da je okvir ključen del slike, zaradi česar ga niso zamenjali. Da o potegavščini dejansko niso vedeli nič, je potrdil tudi Banksyjev predstavnik.