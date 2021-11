Barbados razglasil republiko, častni gost na prireditvi princ Charles

Britanska kraljeva družina in monarhinja Elizabeta II. trenutno nimata najboljših dni. Kraljica, ki nadaljuje s počitkom zaradi neznanih zdravstvenih težav, je dokončno ob krono v karibski otoški državi Barbados. Nekdanja britanska kolonija je opolnoči praznično in veselo razglasila republiko. Proslave in zabave se je kot častni gost udeležil prestolonaslednik princ Charles.