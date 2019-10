Barcelona v plamenih: Torra ostro obsodil nasilje

Protestniki naj bi sicer uporabljali aplikacijo, poimenovano Tsunami Democratic, ki jih usmerja na kraje protestov v katalonskih mestih, piše BBC. Španske oblasti so sporočile, da že preiskujejo, kdo stoji za organizacijo teh.

Najhuje je bilo v sredo v Barceloni, kjer so protestniki zažigali avtomobile, postavljali barikade in v policijo prvič metali tudi molotovke. Poškodovanih je bilo več ljudi.

"To se mora takoj končati," je dejal v televizijskem nagovoru. "Ne bomo dovolili tovrstnih incidentov na naših ulicah. Ni razloga za zažiganje avtomobilov in druge oblike vandalizma."

Protesti v Kataloniji so v sredo potekali že tretji dan zapored, ob tem pa so se še dodatno zaostrili. Po pozivu španskega premierja Pedra Sancheza se je na dogajanje odzval tudi katalonski predsednik Quim Torra, ki je ostro obsodil nasilje.

Proteste je sprožila ponedeljkova odločitev španskega vrhovnega sodišča, ki je devetim katalonskim voditeljem zaradi sodelovanja pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo od devet do 13 let zapora. Očitajo jim vstajništvo in zlorabo javnih sredstev.

Na tisoče protestnikov je že v ponedeljek blokiralo ceste do mednarodnega letališča El Prat v Barceloni, kjer so morali odpovedati več kot 100 letov. V torek so nato protestniki skušali vdreti tudi v poslopje vlade. Policija je proti množici posredovala s solzivcem.

Iz številnih katalonskih mest so se z napisi "svoboda za politične zapornike" že včeraj zjutraj začeli množični pohodi do katalonske prestolnice – tu naj bi v petek demonstracije dosegle višek na velikem shodu.