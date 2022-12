Barikade in blokade prometa v Srbiji se nadaljujejo

Čeprav je noč na severu Kosova po navedbah kosovskih Srbov minila mirno, se napetost med Prištino in Beogradom še vedno stopnjuje. Čeprav tako srbski predsednik Vučić kot kosovski premier Kurti zatrjujeta, da si za sever Kosova želita zgolj mir. Več sto etničnih Srbov na več cestah in dveh glavnih mejnih prehodih proti Srbiji že tretji dan vztraja z barikadami in blokadami prometa. Tam nameravajo ostati, kot trdijo, dokler kosovska policija ne bo izpustila aretiranih in dokler se iz ozemlja ne bodo umaknile vse kosovske enote. Obenem danes ni bilo pouka v osnovnih in srednjih šolah v Kosovski Mitrovici.