Barko vrnili lastniku, odplula proti Splitu

Na Siciliji se pripravljajo na zadnje slovo od tragično preminulega menedžerja Eugenija Vincija , ki je umrl na 'hrvaški barki smrti'. Medtem iz splitske bolnišnice prihajajo dobre novice, da so njegova mladoletna otroka odklopili iz dihalnih aparatov in da so ju začeli postopoma buditi iz umetne kome.

Predvidevajo, da se bo zasidrala v Omišu, kjer je začela svoje potovanje. Kot piše Jutarnji, sta lastnik in kapitan barke na prostost izpuščena brez kakršnihkoli 'previdnostnih ukrepov' in jima tako nihče ne more preprečiti, da bi barko na črno morda spet oddala.

Kot poročajo hrvaški mediji, preiskava dogodka še poteka, a so pristojni že zavarovali vse dokaze in plovilo vrnili lastniku. Pet ur po tem, ko sta včeraj preživela Italijana, ki sta se prav tako zastrupila, a sta si k sreči hitro opomogla, prevzela osebne stvari, je barka odplula proti Splitu.

Včeraj je državno tožilstvo Republike Hrvaške (DORH) podalo izjavo o tragediji, v kateri je na Hvaru umrl Eugenio Vinci , še pet ljudi pa se je zastrupilo: "Obstaja utemeljen sum, da sta 8. avgusta 2019 23-letni lastnik ladje in 27-letni kapitan ladje v Omišu skupaj in po predhodnem dogovoru delovala v nasprotju z določbami Pomorskega zakonikain v strojnici plovila vgradila bencinski agregat, kar je kot stranski proizvod izgorevanja bencina povzročilo izpust ogljikovega monoksida in drugih strupenih plinov, ki lahko povzročijo smrt."

Kot je za Jutarnji.hrpojasnil predstavnik hrvaškega registra ladijskega prometa, ima barka avtomatsko prepoved plutja od dne, ko sta osumljenca protizakonito vgradila agregat. Lastnik mora barko vrniti v prvotno stanje ali popraviti generator, ki se je pokvaril, in znova opraviti tehnični pregled. Kot so pojasnili, mora tega zahtevati lastnik barke ali ministrstvo za pomorstvo, potem pa lahko register v dnevu ali dveh ugotovi stanje barke. Če bodo popravki ustrezni, bo barka takoj dobila dovoljenje za obratovanje, v nasprotnem primeru pa bo seveda treba okvaro popraviti. Kot še pojasnjujejo, se enkrat na leto odpravijo na inšpektorske preglede.

Dodalo je: "Agregata, ki sta ga nestrokovno vgradila, se glede na navodila za uporabo ne sme uporabljati v zaprtih prostorih, če ni zagotovljeno odvajanje plinov iz zaprtih prostorov. Utemeljeno sumimo, da kapitan in lastnik barke nista poskrbela za varno odvajanje plinov, saj sta menila, da s tem ne bosta ogrozila življenja in zdravja ljudi na krovu. Na to plovilo so 10. avgusta sprejeli osem italijanskih državljanov, na njem sta bila še dva člana posadke, ki sta 12. avgusta okoli 22. ure vključila omenjeni generator, zaradi česar je prišlo do izpustov ogljikovega monoksida in drugih strupenih plinov, ki so se skozi vrata strojnice, razpok in ventilacijske cevi klimatske naprave na plovilu razširili na hodnik in v potniške kabine na plovilu."

Kot poročajo hrvaški mediji, bi se tragediji lahko izognili, saj je imela barka težave z agregatom že pred vkrcanjem Italijanov, a kapitan in lastnik okvare nista prijavila, ampak sta na barko na lastno pest, ne da bi o tem obvestila hrvaški register ladijskega prometa, nestrokovno vgradila neprimeren agregat. Barka z 'na svojo roko' vgrajenim agregatom sploh ne bi smela izpluti.

Vgradila agregat za slabih 700 evrov, namesto agregata za vsaj 10.000 evrov

Kot so ugotovili, sta osumljena vgradila agregat znamke Ford, model FG-9250e, ki ni namenjen uporabi na plovilih in v zaprtih prostorih, ampak je namenjen za odprte prostore, pišeJutarnji. Agregat sta kupila v Fordovi prodajani, zanj pa sta odštela približno 675 evrov, medtem ko agregati, ki so primerni za plovila, stanejo najmanj 10.000 evrov, cena je lahko še mnogo višja.