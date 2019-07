Barry dosegel obalo Louisiane, več deset tisoč ljudi brez elektrike

Ameriška nacionalna meteorološka agencija je izdala opozorilo za obalna območja zveznih držav Louisiana in Mississippi. Napovedali so obilne padavine, poplave in močne vetrove, ki bi lahko podirali drevesa in električne drogove.

Vojaški inženirski korpus, ki je po Katrini utrdil nasipe ob Mississippiju, zagotavlja, da voda nasipov ne bo presegla, saj naj bi se kljub obilici dežja gladina reke dvignila na največ do 5,2 metra, nasipi pa so visoki najmanj šest metrov.

Predsednik ZDA Donald Trump je razglasil izredne razmere in zvezna vlada je skupaj z lokalnimi in državnimi oblastmi pripravljena s pomočjo in reševalnimi ekipami. Naftna podjetja so evakuirala delavce z naftnih ploščadi, evakuacije so zadele okrog 10.000 ljudi v nižje ležečih predelih ustja Mississippija, v pripravljenosti je tudi 3000 pripadnikov narodne garde z vso potrebno opremo.