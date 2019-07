Barvito zasebno življenje Borisa Johnsona in prvo 'koruzništvo' na Downing Streetu

Velika Britanija je z novim premierjem Borisom Johnsonom dobila tudi 'prvo partnerico oziroma dekle' na Downing Streetu 10. Carrie Symonds je postala prva neporočena partnerica premierjev v britanski zgodovini.

Pretekli teden je Velika Britanija dobila novega premierja, a v zgodovino se je, poleg Borisa Johnsona, zapisala njegova partnerica Carrie Symonds – s tem, ko se je preselila na Downing Street 10, tradicionalno domovanje britanskih premierjev in njihovih družin, je postala prva neporočena partnerica britanskega premierja v zgodovini. 31-letnica pa je postala tudi najmlajša partnerica premierja v zadnjih 173 letih. Johnson je že postal prvi premier v skorajda pol stoletja, ki je sam, brez spremstva soproge, vstopil skozi znamenita vhodna vrata na Downing Streetu. Desetletja pred njim so namreč novopečeni predsedniki vlad s soprogo in otroki simbolno vstopali v številko 10, pozirali in mahali zbrani množici. Tokrat pa je Symondsova stala ob strani skupaj z osebjem. Barvito zasebno življenje, o katerem ne želi govoriti 55-letni nekdanji zunanji minister in nekdanji župan Londona je v zvezi z Symondsovo približno leto dni, a uradno je še vedno poročen z Marino Wheeler, s katero ima tudi štiri otroke. Po 25 letih zakona sta septembra oznanila, da živita ločeno že več mesecev ter da se ločujeta. Pred Wheelerjevo je bil Johnson poročen z Allegro Mostyn-Owen, s katero sta se spoznala na Oxford univerzi, skupaj sta začela kariero v novinarstvu, a sta se kmalu oddaljila. Šest let kasneje sta bila uradno ločena.

Ko je Johnson stopil v vlogo premierja, je Symondsova stala ob strani, skupaj z osebjem. FOTO: AP

Kljub temu da Johnsonovo zapleteno zasebno življenje, ki ga poskuša obdržati za zaprtimi vrati, morda bolj odraža britansko realnost, je sama vloga britanskega premierja v preteklosti zahtevala, da se ti držijo bolj 'tradicionalnih' standardov: "Težko se je sprehoditi v Downing Street z drugo žensko, ko si strogo gledano, še vedno poročen z drugo. To velja za nediskretno," je za Reutersdejal Nicholas Allen, predavatelj na univerzi London’s Royal Holloway University."Borisovo barvito življenje bo tradicionalno fotografiranje naredilo problematično." Zgolj dva od 54 britanskih premierjev od leta 1721 sta bila ločena, edini, ki se je drugič oziroma znova poročil, pa je bilAugustus Henry FitzRoy, ki je vladi predsedoval med letoma 1768 in 1770. Od konca druga svetovne vojne pa je kot edini samski premier na številki 10 prebival Edward Heath, ki se ni nikoli poročil. A tudi tradicija in družba na Otoku se počasi spreminjata in stopata v korak s časom – na kar kaže že dejstvo, da Johnsonovo zapleteno zasebno življenje očitno ni motilo britanskih konzervativcev, sicer zagovornikov tradicionalnih družinskih vrednot, da ga izvolijo na položaj premierja. "Mislim, da je zasebno življenje zasebno, živimo v moderni dobi," je povedal 53-letni član stranke Angus West.

Marina Wheeler in Boris Johnson FOTO: AP

Da ima dvakrat poročeni in kmalu dvakrat ločeni 55-letni Johnson, ki je v zvezi z dokaj mlajšo 31-letno Symondsovo, v preteklosti pa so se v javnosti pojavljale številne govorice o njegovih aferah, barvito zasebno življenje, je morda milo rečeno. Spor za zaprtimi vrati, zaradi katerega so sosedi klicali policijo Britanske medije so v zadnjih mesecih polnile tudi naslovnice domnevnega spora med Johnsonom in njegovim dekletom, zaradi česar so sosedi poklicali celo policijo. Za Guardianso povedali, da so Symondsovo slišali kričati "pojdi dol z mene" in "izgini iz stanovanja". Sosedi so poročali tudi o udarcih in drugih glasnih zvokih, policija pa je kasneje za javnost dejala, da vzroka za posredovanje policije ni bilo. A od takrat pa vse do dne, ko je Johnson tudi uradno postal premier, se v javnosti nista pojavila skupaj.

In kdo je nova britanska 'prva partnerica'? Čeprav se jo v javnosti in predvsem tabloidih, kjer se pogosto pojavlja, omenja predvsem kot dekle Borisa Johnsona, ima Symondsova za seboj uspešno kariero. Diplomirala je iz umetnostne zgodovine in gledaliških študij, leta 2010 pa je začela delovati v konzervativni stranki, preden je pri 29. letih kot najmlajša v zgodovini postala vodja odnosov z javnostmi. Že pred tem je sodelovala v Borisovi kampanji za londonskega župana leta 2012. Prav njej pa britanski mediji pripisujejo zasluge za izboljšano, bolj uglajeno podobo Borisa Johnsona, ko je stopil v čevlje britanskega premierja. Na Twitterju samo sebe opisuje kot okoljevarstvenico, ki se "bori proti onesnaževanju s plastiko". Njena nova vloga v Johnsonovi administraciji pa ostaja neznanka. Vloga 'britanske prve dame' je sicer uradno nedorečena in se spreminja glede na samo prvo damo. Te nimajo uradnih dolžnosti in ne prejemajo plač. Skozi desetletja se je njihova vloga spreminjala, in če so nekatere ohranjale bolj družinsko vlogo, so se druge uveljavile s svojimi neodvisnimi karierami in uspehi na poslovnem področju – med njimi morda najbolj poznana Cherie Blair, žena Tonyja Blaira, ki je kot pravnica delovala na ravni Evropske unije, pred evropskim vrhovnim sodiščem je vodila primer ohranjanja pravic drugače istospolno usmerjenih ljudi. Ustanovila je lastno fundacijo Cherie Blair Foundation for Women, ki pomaga in podpira ženske v državah v razvoju. Soustanoviteljica odvetniške pisarne Matrix Chambers je vodila tudi skupino strokovnjakov, ki so v arbitražnem postopku zastopali interese Hrvaške. Zagovornica ženskih pravic je poskrbela tudi za nekaj škandalov, med najodmevnejšimi je bil tisti, ko je dejala, da je "prva spolna izkušnja za večino afriških žensk posilstvo".

Cherie Blair je ohranila svojo pravniško kariero. FOTO: AP