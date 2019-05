Ubili so jima življenjska sopotnika: Hči je dokaz, da življenje zmaga

Namesto, da bi bil to večer veselja, je bil to namreč večer terorja, ki je šokiral svet, sprevržena akcija teroristov pa je za seboj pustila 130 mrtvih in na stotine obupanih svojcev. Umrla sta tudiRenaud, ki je bil na koncertu s Floriane in Johannesova soproga.

Floriane inJohannes sta se spoznala le nekaj mesecev kasneje. Rodila se je nenavadna ljubezenska zgodba, zgrajena na bolečini izgube in upanju, da je svet vendarle lep, sta Floriane in Johannes pred dnevi razkrila v čustvenem intervjuju za Radio Canada.