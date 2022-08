Batagelj: Samo želiš si, da bi bili vsi ljudje taki

V intimi, ljubezni in sproščenosti, kot se za medene tedne spodobi, je s soprogo Carrie dopustoval v petzvezdičnem hotelu Vila Planinka. Preživljala sta športne dni, polne planinarjenja, kolesarjenja in kopanja v jezeru. Čeprav Johnson v medijih velja za kontroverzno osebnost, ga Marjan Batagelj označuje kot zelo dostopnega človeka, ki je preprost, spoštljiv in niti malo ošaben. Če ste pričakovali, da je za svoje medene tedne zahteval izpraznitev hotela, ste se ušteli. Zakonca Johnson vsak večer nista niti rezervirala mize, ampak sta nanjo čakala tako kot vsi ostali gostje.