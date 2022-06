Bavčar bo nedolžnost dokazoval še na sodišču za človekove pravice

Protagonist umazane igre z delnicami Istrabenza in domnevnega nezakonitega prisvajanja milijonov nad svojim pogojnim odpustom na svobodo pred novinarji ni kazal posebnega veselja. Na vprašanja ni odgovarjal že marsikdaj v preteklosti: "Jaz sem danes pojasnil na seji vse okoliščine nakupa in mislim, da je to dovolj, tako da vam želim lep dan," je že leta 2008 povedal Igor Bavčar.

Nemara navdušenja tudi ni kazal, ker svoboda najbrž še nima pravega okusa, saj je zaradi sumljivih poslov po koncu zaporne kazni zaradi sporne prodaje delnic Istrabenza zdaj še v dveh kazenskih postopkih.

Od lani na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka postopek zaradi domnevne davčne utaje, v Kopru pa se je začelo ponovljeno sojenje zaradi prodaj delnic Intereurope. Bavčar naj bi namreč z Miroslavom Golubićem Maksimi Holdingu pridobil 3,1 milijona evrov protipravne premoženjske koristi, kar pa očitno ni vplivalo na odločitev o pogojnem odpustu. "Najbolj ključni faktor je ponovitvena dejavnost - ali bo izvajal neka nova kazniva dejanja in kako nevaren je za družbo, to je eden od faktorjev, ki de facto ne izključuje možnosti, da komisija koga predčasno odpusti," pojasnjuje pravni strokovnjak Miha Šepec.

Na odločanje o izpustu prav tako ni vplivalo dejstvo, da sicer vzoren in miren zapornik še kar ostaja davčni dolžnik. "Obravnava, ki se zaključi s sodbo, v kateri je določeno, kakšen znesek mora obsojeni plačati, nima prav nobene povezave s tem postopkom predčasnega odpusta iz zapora, čeprav morda bi bilo to smiselno," dodaja Šepec.

Na Ustavnem sodišču je sodbo spodbijal neuspešno

Zaradi nezakonitega trgovanja z delnicami Istrabenza bi moral namreč s soobsojenci vrniti skupno 24,3 milijona evrov in leta 2016 sesti na hladno, a se je zaradi domnevno slabega zdravstvenega stanja temu izognil za leto, potem pa sodbo skušal še spodbiti – med drugim tudi na Ustavnem sodišču, a neuspešno. Zdaj bo svojo nedolžnost dokazoval še na Evropskem sodišču za človekove pravice. "Moralo bi iti za neke res hude kršitve naše ustave oziroma evropske konvencije o človekovih pravicah, tako da jaz na podlagi trenutno znanih informacij težko rečem, da bo pri tem uspešen, bi prej rekel, da ne," ocenjuje Šepec.

In čeprav naj bi Bavčar po nekaterih analizah na svojih plečih nosil za kar 500 milijonov evrov škode, povzročene državi, mu zagovorniki na Evropskem sodišču za človekove pravice kljub temu napovedujejo uspeh.