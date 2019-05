Bavčarju v zaporu pripada 24 dni letnega dopusta

Kako se vam zdi ideja, da bi imeli nekje na računu več kot 20 milijonov evrov, ki bi jih sicer morali vrniti državi, pa jih nočete in jih ne boste. Za kazen pa morate tudi od ponedeljka do petka preživeti na odprtem oddelku Doba, imate pa poleg tega 53 ur na prostosti, dodajmo pa še letni dopust, 24 dni.

Igor Bavčar, osamosvojitelj, politik in gospodarstvenik, ki je potopil primorskega velikana, je dobil 5 let zaporne kazni, vrniti pa mora 21 milijonov evrov: To je, za primerjavo, skoraj 19 tisoč povprečnih plač. No, tega denarja, pravi, nima. Ima pa očitno precej lagodno življenje. Pridobili smo fotografije njegovega preživljanja vikenda na Planinskem polju. Kaj je ujel kot ribič, pa žal nismo uspeli izvedeti. A roko na srce: Njegov ulov je več kot odličen.