Zdaj pa k tistim, ki nikoli niso spregledani: V nogometni Ligi prvakov je Bayern na gostovanju z 1:0 ugnal PSG in naredil velik korak proti četrtfinalu. Edini gol na tekmi je v drugem polčasu dosegel francoski krilni napadalec Kingsley Coman in Bavarcem zagotovil lepo popotnico pred povratno tekmo v Münchnu. Domači navijači so se sicer kar dvakrat veselili izenačenja, a sta bila oba gola Kyliana Mbappeja zaradi prepovedanega položaja razveljavljena.