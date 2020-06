Obiskovalci v bazenih in fitnesih že v prvih minutah po odprtju

Po državi so se ponovno odprla kopališča, velnesi in fitnesi. Na vhodu nalepke, ki opozarjajo na varnostno razdaljo, v garderobah je vsaka druga omarica zaklenjena, izključeni sušilniki za lase in ležalniki, med katerimi je meter in pol razdalje. To je zdaj nova podoba kopališč. Kljub strogim pravilom pa so bazeni in fitnesi prve obiskovalce sprejeli že v prvih minutah po odprtju.