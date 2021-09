BBC bo predvajal televizijsko dokumentarno oddajo o princu Filipu

Dočakal je dobrih 99 let, obiskal je 143 držav in bil več kot 73 let poročen z eno od najslavnejših žensk na svetu. To je bil seveda princ Filip, mož britanske kraljice Elizabete druge. BBC bo predvajal televizijsko dokumentarno oddajo o aprila umrlem princu, v kateri o njem pripoveduje več kot ducat članov kraljeve družine, od štirih otrok do odraslih vnukov. Nekateri pogovori so bili posneti pred, nekateri pa po njegovi smrti. Skrivnost pa bo ostala oporoka princa Filipa. Na sodišču bo ostala zapečatena še naslednjih 90 let.