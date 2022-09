Beg pred mobilizacijo za Finsko in Baltske države ni sprejemljiv razlog za azil

V Rusiji se že širijo množični protesti kot odgovor na mobilizacijo prebivalstva. Ogorčenje nad vpoklicom pa niso izrazili le v Rusiji temveč po celi Evropi. V strahu pred mobilizacijo so Rusi množično zapuščali matično državo. Njihovi avtomobili so preplavili državne meje, razprodani pa so bili praktično vsi leti iz države. Baltske države in Finska so že razglasile, da ruskim državljanom na podlagi izmikanja vpoklica v vojsko ne bodo odobrili azilov.