Pripadnica IS sprožila sodno bitko zaradi odvzema državljanstva

V Londonu se je na Posebni komisiji za pritožbe glede migracij (SIAC) začelo štiridnevno preliminarno zaslišanje glede pritožbe Shamime Begum na odvzem državljanstva. Shamima in njena družina vztrajajo, da je bila odločitev britanskega zunanjega ministra Sajida Javida , da 19-letnici odvzamejo britansko državljanstvo, nezakonita , saj je s tem postala apatrid – oseba brez državljanstva. To pa ni v skladu z britansko zakonodajo, saj lahko posamezniku odvzamejo državljanstvo le, če ima ta še državljanstvo neke druge države. Zato so se na to odločitev pritožili in sprožili sodni postopek.

Kraljevi svetovalec Tom Hickman je danes na sodišču pritrdil družini in dejal, da je bila odločitev o odvzemu državljanstva dejansko nezakonita in da je bila Begumova zaradi te poteze izpostavljena resničnim tveganjem mučenja in smrti. Dejal je, da je najstnica v taboriščih, kjer so kršene njene človekove pravice. Razmere v taborišču je opisal kot bedne in nevzdržne, kar da je potrdila tudi smrt njenega dojenčka. Zato je sodišče pozval, naj ugotovi še, ali je ta odločitev o odvzemu državljanstva neposredno vplivala na smrt njenega tretjega otroka.

Njen odvetnik Tanime Akunjee je dejal, da se bodo na sodišču sklicevali na to, da je Begumova žrtev posilstva svojega moža. "Poročili so jo s 23-letnim borcem, v skladu z IS pravili po dveh tednih, ko je prispela v Sirijo. V tem kontekstu je žrtev posilstva ali žrtev posilstva v zakonu," pravi odvetnik. Begumova zdaj trdi, da sovraži IS in prosi za dovoljenje, da se lahko vrne v Veliko Britanijo, kjer bi rada odšla na zdravljenje po smrti njenih treh otrok.

Begumova je pred štirimi leti s še dvema najstnicama – 15-letno Amiro Abase ter 16-letno Kadizo Sultana – iz domačega Londona prostovoljno odpotovala v Sirijo, kjer se je pridružila samooklicani Islamski državi. Kot je dejala, se je le 10 dni po prihodu v Rako poročila z Yagom Riedijkom, nizozemskim državljanom, ki se je spreobrnil v islam in se pridružil IS. V zakonu so se jima rodili trije otroci, a so vsi zaradi slabih zdravstvenih razmer umrli. Po porazu in razpadu teroristične skupine so novinarji visoko nosečo najstnico našli v begunskem taborišču na severu Sirije, kamor so se zatekle številne nekdanje žene pripadnikov IS z otroki. Medtem ko je v taborišču čakala na morebitno dovoljenje za vrnitev v domovino, je rodila tretjega otroka, ki pa je kmalu po rojstvu zaradi okužbe dihal umrl.

Če se je – takrat še visoko noseča najstnica – še komu morda zasmilila zaradi stanja, v katerem se je znašla, je večino simpatij britanske javnosti izgubila, ko je dejala, da svojih odločitev ne obžaluje in da je prizori obglavljenih nasprotnikov IS niso ganili. Tem njenim izjavam je sledila Javidova odločitev, ki je trdil, da najstnica predstavlja grožnjo britanski javnosti, in da se zato ne more vrniti v domovino. Takrat so se sicer pojavljale informacije, da lahko vlada to naredi, saj da naj bi imela Begumova po starših tudi državljanstvo Bangladeša. Toda bangladeški zunanji minister je to takrat zanikal. A tudi aktualna notranja ministrica Pritti Patel vztraja pri stališču, da Begumovi ne morejo dovoliti vrnitve v Veliko Britanijo.