Beguncev v Turčiji za štiri odstotke turškega prebivalstva

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan z odpiranjem mej za begunce in migrante spet izsiljuje Evropo. Za to, da so migranti lahko na ozemlju Turčije, prejme Erdogan na leto kar šest milijard evrov. Od začetka turške ofenzive na Kurde in napadov v provinci Idlib je v Turčijo pribežalo še milijon beguncev. Zdaj jih je tam okoli 3,6 milijona, kar je skoraj štiri odstotke celotnega prebivalstva Turčije.