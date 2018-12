Juncker bi do leta 2020 na zunanje meje EU postavil 10.000 varuhov meje

V EU v povezavi s soočanjem z migracijskimi izzivi poudarjajo, da je na koncu dne najpomembnejši pritok nezakonitih migrantov, ki so ga od krize leta 2015 do danes uspeli bistveno zmanjšati.

Migracijska politika ostaja pereč problem

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je sicer predlagal vzpostavitev stalne enote 10.000 varuhov meje do leta 2020 za utrditev zunanje meje, kar naj bi zavarovalo schengen in prispevalo k dogovoru o azilni reformi. A cilj se zdi še daleč.

Voditelji so v današnjih sklepih pozdravili napredek pri reformi evropske mejne in obalne straže – dogovor o krepitvi njenih pristojnosti glede vračanja in sodelovanja s tretjimi državami.

Ob tem so pozvali k hitremu končanju pogajanj o tej reformi. Temeljna vprašanja – velikost straže, časovni okvir in pomisleki glede suverenosti – so namreč še odprta in nič ne kaže, da jih bo mogoče hitro in zlahka rešiti.

Razprava o migracijah danes ni bila v ospredju, na sploh je vse druge teme vrha zasenčil brexit, a ohromelost unije pri sprejemanju ključnih migracijskih odločitev ostaja pereč problem, saj migracijske dileme močno delijo unijo.