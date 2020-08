'Bejrut potrebuje hrano, obleke, hiše. Potrebuje prostor za begunce, za svoje ljudi'

Število smrtnih žrtev je zdaj pri 137, 5.000 ljudi je poškodovanih, 300 tisoč pa jih je ostalo brez strehe nad glavo ali pa so domovi huje poškodovani. V glavno mesto Libanona prihaja prva mednarodna pomoč, Francija je že poslala svojo, v Libanonu je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Mobilne bolnišnice in zdravstvene delavce so že poslali tudi Rusi, Egipčani, Iračani in Jordanci. Več uslužbencev bejrutskega pristanišča je medtem v hišnem priporu, a prebivalci vedo, da niso ti krivi za eksplozijo, ampak skorumpirana in nesposobna vlada, ki je več opozoril o hranjenju nevarne snovi preslišala.