Bela hiša mora vrniti akreditacijo novinarju CNN

Na CNN-u so prepričani, so novinarju v Beli hiši kršili ustavne pravice po 1. in 5. amandmaju k ameriški ustavi.

Ameriški zvezni sodnik Timothy J. Kelly je odredil, da mora Bela hiša novinarju CNN Jimu Acostivrniti akreditacijo. "To je prva zmaga za CNN v tožbi zoper predsednikaDonalda Trumpa," so ob tem zapisali na televizijski hiši in spomnili, da so tožbo vložili, ker "so novinarju kršili ustavne pravice po 1. in 5. amandmaju k ameriški ustavi".

Odločitev sodnika Kellyja o vrnitvi novinarske akreditacije sicer ni dokončna, je pa odobril, da se Acosti omogoči dostop v Belo hišo vsaj dokler je sodba v teku.

Kot je pojasnil sodnik, je njegova odločitev namenjena zaščiti pravic novinarja, med nadaljnjo obravnavo pa bodo podrobno preučili, ali so bile novinarju tudi kršene ustavne pravice do opravljanja njegovega dela. "Želim pa zelo jasno poudariti, da se še nisem odločil, ali je bil prvi amandma kršen," je povedal Kelly.

"Želimo zaščititi vse novinarje, ki poročajo iz Bele hiše"

CNN je v tožbi, ki so se ji pridružili tudi številni drugi ameriški mediji, od televizij, časopisov do tiskovnih agencij, zahtevala vrnitev akreditacije in ukaz Beli hiši, da v prihodnje tega več ne počne. Na odločitev sodnika se je na kratko odzval tudi novinar, ki se je zahvalil svojim kolegom iz uredništva za podporo. "Zdaj pa se vrnimo k delu," je še dejal Acosta.

CNN je ob vložitvi tožbe med drugim zahteval, da se sodnik odloči, ali je bil odvzem novinarske akreditacije protiustaven. "S tem želimo zaščititi vse novinarje, ki poročajo iz Bele hiše," so sporočili odvetniki televizijske hiše in ob tem poudarili, da Trump s svojimi izjavami ne ustrahuje le njihovega, pač pa tudi novinarje iz drugih medijskih hiš.

Spomnimo: Bela hiša je prejšnjo sredo odvzela akreditacijo novinarju CNN, ki je na novinarski konferenci predsednika po torkovih vmesnih volitvah, na katerih so demokrati prevzeli večino v predstavniškem domu, vztrajal z vprašanji glede migrantov iz Srednje Amerike, ki so na poti proti meji z ZDA. Ko je hotel zastaviti še vprašanje Trumpu glede preiskave njegovih povezav z Rusi, pa mu Trump ni hotel več odgovoriti. Od Acoste je zahteval, naj sede in preda mikrofon za postavljanje novinarskih vprašanj naprej.

A Acosta tega ni hotel storiti in je mirno vztrajal pri tem, da bi zastavil vprašanje, prav tako ni hotel predati mikrofona uslužbenki Bele hiše, ki mu ga je hotela dobesedno iztrgati iz rok. Vidno jezen Trump je novinarju Acosti potem sicer srepo odgovoril, da se ne boji ničesar in nobene preiskave, Acosto pa označil za "nesramnega in groznega človeka", CNN pa da bi moralo biti sram, ker ga zaposluje.

Zatem je Trump nadrl tudi naslednjega novinarja, ki je prevzel mikrofon, Petra Alexandra iz televizije NBC, ki se je postavil v bran Acosti. "Tudi nad tabo nisem navdušen. Če sem pošten. Nisi najboljši," je dejal Alexandru. Nato pa se še enkrat posvetil Acosti: "Ko poročaš lažnive novice, kar CNN počne na veliko, si sovražnik ljudstva."

Po koncu novinarske konference je tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanderssporočila, da je Acosti "do nadaljnjega" suspendirala novinarsko akreditacijo v Beli hiši.