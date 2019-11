Bela hiša objavila prepis telefonskega pogovora Trumpa in Zelenskega

Bela hiša je objavila prepis aprilskega telefonskega pogovora med predsednikom ZDA in takrat 'sveže' izvoljenim ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Slednji je Trumpa povabil na svojo inavguracijo in dodal, da z besedami težko opiše, kako čudovita je Ukrajina. Trump mu je odvrnil, da to ve že odkar je bil lastnik licence za Miss Universe in je Ukrajina pošiljala same odlične ljudi.

Medtem ko se v kongresu v okviru preiskave pred impeachmentom ameriškega predsednika Donalda Trumpa odvija zaslišanje nekdanje ameriške veleposlanice v Ukrajini Marie Yovanovitch, je Bela hiša objavila transkript telefonskega pogovora, ki je 21. aprila potekal med Trumpom in takrat 'sveže' izvoljenim ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Gre za njun prvi pogovor po izvolitvi Zelenskega, v njem pa nista govorila o Trumpovih političnih nasprotnikih očetu in sinu Josephu in Hunterju Bidnu ter preiskavi zoper njiju. 'Ko sem imel še licenco Miss Universe, je Ukrajina vedno poslala odlične ljudi' Trump je Zelenskemu uvodoma čestital za izvolitev: "To so bile izjemne volitve." Zelenski mu je odvrnil, da si je Trumpa vzel za zgled, slednji pa mu je vrnil kompliment: "V Ukrajini imam veliko prijateljev, ki vas poznajo in imajo radi. Imam mnogo prijateljev v Ukrajini in pričakovali so vašo zmago. Res izjemno delo ste opravili. Na nek način sem jaz naredil podobno. V ZDA dosegamo izjemen napredek, imamo izjemno ekonomijo. Ne dvomim, da boste odličen predsednik."

Bela hiša je objavila prepis aprilskega telefonskega pogovora med predsednikom ZDA in takrat 'sveže' izvoljenim ukrajinskim predsednikom Zelenskim. FOTO: AP

Zelenski je nato Trumpa povabil na svojo inavguracijo: "Rad bi vas povabil, če je možno, na inavguracijo. Vem, da ste zelo zasedeni, ampak če je možno, bi vas povabil na slovesnost. To bi bila velika, velika stvar, da bi bili ta dan z nami."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Trump mu je obljubil, da bo poslal "odlične predstavnike", Zelenski pa je ponovil svojo željo in pohvalil svojo državo: "Ni besed s katerimi bi lahko opisal našo čudovito dežavo. Kako prijetni, topli in prijazni so naši ljudje, kako slastna in okusna je naša hrana in kako čudovita je Ukrajina. Besede ne morejo opisati naše države, zato je najbolje za vas, da pridete in se prepričate na lastne oči. Zato še enkrat vas vabim, da pridete."

Zelenski je Trumpu dejal, da si ga je vzel za zgled. FOTO: AP

"Strinjam se z vami glede vaše države in se že veselim. Ko sem bil še lastnik licence za Miss Universe, ste imeli same odlične ljudi. Ukrajina je bila vedno zelo dobro zastopana. Ko boste zasedli svoj položaj in boste pripravljeni, vas vabim, da obiščete Belo hišo. Veliko stvari se bova imela za pogovoriti in vedno vam bomo stali ob strani," pa mu je odvrnil predsednik ZDA. V kongresu zaslišujejo bivšo veleposlanico ZDA v Ukrajini Yovanovitchevo Medtem se v predstavniškem domu ameriškega kongresa nadaljujejo javna zaslišanja v okviru preiskave pred impeachentom predsednika Trumpa. Na vrsti je nekdanja ameriška veleposlanica v Ukrajini Marie Yovanovitch.

Zaslišanje Yovanovitcheve bi lahko za demokrate predstavljalo temelj za impeachemnt Trumpa. FOTO: AP