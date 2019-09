Bela hiša potrdila smrt Bin Ladnovega sina

Hamza bin Laden, sin pokojnega voditelja Al Kaide Osame bin Ladna, je umrl v ameriški protiteroristični operaciji na območju Afganistana oziroma Pakistana, so danes potrdili iz Bele hiše. O tem so sicer ameriški mediji pisali že konec julija, pri tem pa so navajali ameriške obveščevalne vire.

Mlajši bin Laden, ki je pozival k maščevanju za očetovo smrt, si je v zadnjem času močno utrdil položaj znotraj teroristične organizacije.

Iz Bele hiše so sporočili, da smrt "ni le odvzela Al Kaidi pomembne vodstvene sposobnosti in simbolične povezave z njegovim očetom, ampak je zajezila pomembne operativne aktivnosti skupine". Niso pa podali nobenih podrobnosti o tem, kje so ga ubili in kako so ZDA dobile potrditev, da je bil ubit ravno on.

Podrobnosti, kot sta kraj in datum smrti sina ustanovitelja teroristične organizacije Al Kaida ostajajo nejasne. Zanimivo pa je, da se je ameriška vlada odločila novico potrditi javnosti ravno v teh dneh, ko se v ZDA spominjajo obletnice najhujšega terorističnega napada na ameriških tleh.