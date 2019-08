Bela hiša zavrnila Trumpove trditve: Melania ni spoznala Kima

Ameriški predsednik Donald Trump je z izjavami in predlogi, ki jih je podal v zadnjih dneh, znova dvignil veliko prahu. Tako so imeli v Beli hiši veliko dela z zanikanjem izjav in pojasnjevanjem Trumpovih stališč.

Donald Trump je po poročanju medijev, ki so povzemali spletno stran Axion, predlagal bombardiranje orkanov z jedrskim orožjem, preden bi ti dosegli ameriško obalo. Med sestankom z višjimi uradniki za domovinsko varnost naj bi spraševal, ali naj ZDA odvržejo jedrsko bombo v središče nevihte, ki nastaja ob obalah Afrike. Ko so domnevne Trumpove besede zaokrožile po svetovnih medijih, se je nanje odzval tudi predsednik ZDA. "Zgodba, ki jo je objavil Axios, da je predsednik Trump želel razstreliti velike orkane z jedrskim orožjem pred njihovim prihodom na obalo, je nora. Tega nisem nikoli rekel, še več lažnih novic!" je na Twitterju zapisal ameriški predsednik. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Ima občutek, kot da ga pozna." Trump je svojim sodelavcem povzročil dodatne težave s tem, ko izjavil, da se je Melania Trump udeležila tajnega sestanka s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom. "Prva dama je spoznala Kim Džong Una in mislim, da se z menoj strinja, ko pravim, da gre za človeka na čelu države, ki ima ogromen potencial," je dejal Trump. Tiskovna predstavnica Bele hiše Stephanie Grisham je nato vendarle pojasnila, da se Melania in Kim nikoli v resnici nista spoznala ter da je predsednik želel povedati, da "ima občutek, kot da je tudi Melania spoznala severnokorejskega voditelja". Trump in Kim sta se doslej srečala trikrat. FOTO: POP TV Trump in Kim sta se srečala trikrat, in sicer junija lani v Singapurju, februarja v Hanoiu ter junija na meji med Korejama. Melania Trump na omenjena srečanja ni odpotovala.