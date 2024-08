Bela krajina, skriti dragulj slovenskega turizma

Imajo najdaljšo obalo, a brez morja, njihove človeške ribice so črne, prav tako kokošja jajca. In čeprav se tam nekje na jugu Slovenije zdijo pozabljeni od sveta, se k njim vseeno zateka vedno več tistih, ki cenijo aktivni, zeleni in butični turizem, dosegljiv tudi povprečnemu žepu. Ob raziskovanju reke mnogoterih obrazov lahko odkrijemo, da tu za masažo sploh ni treba plačati in da lahko človek v tej deželi brez čudežnega časovnega stroja vseeno lahko ustavi čas.