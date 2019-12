Belgijsko sodišče bo izročitev Puigdemonta Španiji obravnavalo februarja

V Evropski parlament sta bila izvoljena tudi Puigdemont in Comin, a tako kot Junqueras v Španiji nista mogla prevzeti mandata.

"Četrtkova odločitev je zelo relevantna za vse pravice, ki so na kocki," je po današnji odločitvi belgijskega sodišča dejal nekdanji predsednik Katalonije. Izrazil je upanje, da bo Junqueras po odločitvi Sodišča EU izpuščen iz zapora, kjer prestaja 13-letno zaporno kazen.

Španske oblasti izdale tretji priporni nalog za Puigdemonta

Na zaporno kazen je bil oktobra zaradi vloge v poskusu katalonske odcepitve od Španije leta 2017 obsojen skupaj s še osmimi nekdanjimi katalonskimi voditelji. Obsojeni so bili vstajništva in zlorabe javnih sredstev.

Po tej sodbi so španske oblasti izdale tretji priporni nalog za Puigdemonta, ki mu očitajo vstajništvo in zlorabo javnih sredstev. Novembra so izdali še priporna naloga za nekdanjega ministra za kulturo Puiga in nekdanjega ministra za zdravje Comina. Prvemu očitajo državljansko nepokorščino in zlorabo javnih sredstev, drugemu pa vstajništvo in zlorabo javnih sredstev. Tudi zanju je bil to že tretji priporni nalog po tistem, ko so se leta 2017 zatekli v Belgijo. Vsi trije na odločitev belgijskih oblasti o izročitvi Španiji čakajo na prostosti.