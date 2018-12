Belo hišo zapušča še eden: poslavlja se šef Trumpovega kabineta John Kelly

Nekateri analitiki ugibajo, da je bil v Beli hiši tudi neke vrste branik pred nespametnimi Trumpovimi odločitvami, ukrepi in izjavami, kolikor mu je to uspevalo pa bo sodila zgodovina.

General je postal vratar pred Ovalno pisarno Bele hiše, ki je bila pred njegovim prihodom podobna vrtljivim vratom avtobusne postaje in uvedel nekaj reda glede tega kdo lahko kdaj pride do predsednika.

Ayers naj bi postal Trumpu všeč, ko sta se spoznavala na srečanjih med predsednikom in podpredsednikom ZDA. Velja za boljšega poznavalca politike kot je Kelly, kar bo pomembno od januarja, ko se bo Bela hiša bodla z demokratsko večino v predstavniškem domu kongresa.

Vendar pa izkušnje dveh let Trumpovega vladanja kažejo, da bo storil to kar mu pade na pamet, ne glede na to kdo je šef kabineta in kakšne nasvete bo dobil. Če ga ni ukrotil 68-letni general, ga ne bo niti 36-letni Ayers.

Kelly je bil pri Trumpu zaščitnik ministrice za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen in le vprašanje časa je kdaj bo odšla tudi ona. Trump je jezen nanjo, ker ni dosegla nemogočega - ni ustavila nezakonitega priseljevanja v ZDA s prisilnimi sredstvi.

Število odpuščenih in odhajajočih raste in raste

Delo v beli hiši je nedvomno težko in zahtevno, a tako hitro kot brez službe ostajajo Trumpovi sodelavci, niso za časa vladavine nobenega drugega ameriškega predsednika. Donald Trump ima denimo tako že tretjega svetovalca za nacionalno varnost, petega vodjo komuniciranja, kmalu pa bo imel tudi že tretjega vodjo kabineta. Edini, ki ostaja je le on sam. In čeprav večkrat ponavlja, da njegova administracija "deluje kot dobro naoljen stroj", pa mnogi v to - vsaj glede na število odhodov - že pošteno dvomijo. Doslej je v času Trumpovega predsedovanja Belo hišo namreč zapustilo že 28 ljudi.