Belokranjec, čigar psi so napadli in ubili mater, stopil pred sodnika

Po štirih letih od smrtonosnega napada pitbulov na takrat 74-letno žensko se je pred sodnico na novomeškem okrožnem sodišču zglasil njen sin, lastnik psov. Začeti bi se moral predobravnavni narok v sojenju 44-letniku, ki ga obtožnica med drugim bremeni krivde za smrt mame, a je sodišče narok preložilo za najmanj en mesec. Tako Belokranjec in njegov zagovornik kot tudi tožilstvo so namreč izrazili željo, da dobijo še nekaj časa za pogajanja o priznanju krivde. Tožilstvo 44-letniku očita povzročitev smrti mame iz malomarnosti, mučenje živali in preprečitev uradnega dejanja uradni osebi.