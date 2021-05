Ogorčeni odzivi evropskih voditeljev: "Gre za ugrabitev'

Po tem, ko je zadnji diktator na evropskih tleh, beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, osebno poskrbel, da je Ryanairovo letalo ob prisotnosti vojaškega letala prisilno pristalo v Minsku, se evropski politiki eden za drugim ogorčeno odzivajo na to ugrabitev in piratstvo, kot so poimenovali dogodek. Glavni namen beloruskih oblasti je bil seveda pridržati enega od potnikov na letalu, ki je sicer letelo iz Grčije v Litvo. Šlo je za 26-letnega beloruskega novinarja in aktivista Romana Protaseviča, ki so ga takoj ob pristanku aretirali. Čaka ga dolgotrajna zaporna kazen, ker mu oblasti očitajo spodkopavanje oblasti in terorizem. Na letalu so aretirali tudi Protasevičevo dekle Sofijo Sapega. V studiu smo se o pridržanju pogovarjali z zunanjim ministrom Anžetom Logarjem.

