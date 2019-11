80 odstotkov Benetk pod vodo, zalita tudi Bazilika svetega Marka

Gladina morja je v Benetkah včeraj zvečer narasla za kar 1,87 metra, kar je druga najvišja vrednost v zgodovini (leta 1966 so zabeležili dvig za 194 centimetrov). Voda je med drugim vdrla v znamenito Baziliko svetega Marka na istoimenskem trgu. Od devetega stoletja, ko so jo postavili, se je to zgodilo vsega šestkrat, zaskrbljujoče pa je, da so kar tri takšne dogodke zabeležili v zadnjih dvajsetih letih.

Tokrat je po podatkih policije voda v osrednjem prostoru bazilike segala več kot meter visoko, medtem ko je bila kripta povsem zalita. Huje je bilo le enkrat v zgodovini, in sicer leta 1966. Minister za kulturno dediščino Dario Franceschini je v Benetke poslal inšpektorje, ki bodo ocenili škodo, in obljubil, da financiranje obnove bazilike ne bo težava.

Z naraslo vodo so se medtem borili tudi v drugih delih mesta, največje težave pa so povzročali izpadi električnega toka ter požari, ki so izbruhnili, ko je v omrežje vdrla voda. Gasilci so se tako vso noč borili s plameni v muzeju Ca'Pesaro, medtem ko je več predelov mesta na vodi ostalo v temi. "Soočamo se z apokaliptičnim in popolnim uničenjem, ne pretiravam. 80 odstotkov mesta je pod vodo, škoda je nepredstavljiva, strašljiva," je dejal predsednik Veneta Luca Zaia.

Poplave so zahtevale tudi dve smrtni žrtvi, obe na otoku Pallestrina. 78-letnika je v njegovem poplavljenem domu ubil električni tok, najverjetneje, ko je poskušal usposobiti črpalko za vodo, medtem ko podatkov o drugi žrtvi še ni.