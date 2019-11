Benetke v pričakovanju novega deževja, v Avstriji poprijeli za lopate

Poplavljene Benetke se pripravljajo na novo deževje. V mestu na vodi konec tedna pričakujejo, da bo gladina morja zopet 160 centimetrov nad običajno. Markov trg je ob tem znova dostopen, preplavili so ga turisti v gumijastih škornjih. V Avstriji medtem sneg in deževje povzročata številne težave, prekinjene so prometne povezave, prebivalci so brez elektrike.

Po poplavljenem trgu svetega Marka, ki je najnižja točka v mestu, se danes sprehajajo številni turisti v gumijastih škornjih in se fotografirajo. Znova so odprti tudi številni muzeji in turistične znamenitosti, med drugim Doževa palača. Šole, ki jih otroci v Italiji obiskujejo tudi ob sobotah, so medtem zaprte. Prav tako ne obratuje javni prevoz po kanalu Grande. Gladina vode je danes okoli 120 centimetrov nad običajno gladino morja. To je precej manj kot v torek, ko je voda segala 187 centimetrov nad običajno gladino, kar je največ v več kot 50 letih. Poplavljene so bile skoraj celotne Benetke. Velik del mesta je bil sicer znova poplavljen v petek, pri čemer so prebivalci hiteli zaščititi svoje domove in podjetja.

Po navedbah beneškega župana Luigija Brugnara škoda zaradi poplav znaša več sto milijonov evrov. V pogovoru za italijanski časnik Il Messaggero je svoje someščane pozval, naj bodo pogumni. Zavzel se je tudi za dokončanje gradnje zaščitnih pregrad, imenovanih Mose, ki naj bi ubranile beneško laguno pred poplavami. Italijanska civilna zaščita je sicer za danes znova izdala najvišje opozorilo pred neurji za Benetke in deželo Benečija. Po poročanju Messaggera bo v nedeljo v mestu na vodi gladina morja 160 centimetrov nad običajno.

V Avstriji prave zimske razmere V Avstriji so medtem že poprijeli za lopate. Ponoči je vzhod Tirolske zajelo obilno sneženje, prebivalcem so svetovali, naj se ne zadržujejo na prostem. Davi sta se sneženje in dež umirila, tako da so se lahko lokalne oblasti in pristojne službe posvetile odpravi težav na električnem omrežju. Dopoldne je bilo na območju brez elektrike okoli 5400 gospodinjstev.

Zjutraj so začeli odstranjevati tudi podrta drevesa, ki so padla pod težo mokrega snega in ovirajo promet. Številne ceste so iz varnostnih razlogov zaprte, moten je tudi železniški promet. Obstaja tudi velika nevarnost snežnih plazov. Za vzhodni del Tirolske velja četrta stopnja nevarnosti plazov na petstopenjski lestvici.

Avstrijski vremenoslovci medtem napovedujejo prihod nove fronte z dežjem in snegom. Danes bodo padavine pogostejše po celotni Avstriji, v noči na nedeljo in v nedeljo pa se bosta sneg in dež še okrepila predvsem na zahodu in jugu države. Najhuje bo na vzhodu Tirolske in severozahodu avstrijske Koroške. Vremenoslovci so za to območje izdali rdeče opozorilo. V ponedeljek se bo vreme nekoliko umirilo, za torek pa so znova napovedane obilne padavine. Bolj suho vreme je pričakovati šele v sredo. Se pa na poplave pripravljajo tudi v kraju Labot na jugovzhodu avstrijske Koroške, saj bodo zaradi napovedanega obilnega deževja znižali gladino akumulacijskega jezera pri Velikovcu. Tako bi lahko reka Drava začela poplavljati. V stiku so tudi s pristojnimi slovenskimi oblastmi.