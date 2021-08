Benfica z vstopnico za Ligo prvakov

Uvrstitve v Ligo prvakov se po torkovem nogometnem večeru veselijo Young Boys, ki so izločili Ferencvaros, Malmo in Benfico. V obračunu dveh evropskih velikanov v Eindhovnu so imeli gostje iz Lizbone v obračunu s PSV-jem od 32. minute igralca manj. A zato so imeli v vratih izjemno razpoloženega Grka, tako da se je srečanje končalo brez zadetkov. Z zmago s prve tekme z 2:1 pa so si napredovanje med elito zagotovili nogometaši Benfice. Po stavnicah je na prvi tekmi med Monacom in Šahtarjem za favorita veljal prvi, zgodilo se je nasprotno.