'Takih lažnivcev in lopovov še nikoli ni bilo na oblasti'

Protestniki, ki so nosili značke z napisi "začelo se je" in transparente, na katerih je med drugim pisalo "Dovolj je laži", "Ropanje upokojencev ni reforma", "Mi smo 10 % od 5 milijonov (gej aktivisti), "Ne bomo tiho", "Stop krvavim srajcam", "Brez sramu zažgali novinarjevo hišo"..., so vzklikali "Vučić je lopov", ves čas jih je spremljala glasba, imeli so piščali, rogove, v rokah pa so nosili tudi lonce in pokrovke, s katerimi so razbijali.

Karavana protestnikov – po poročanju medijev jih je bilo kar 25.000 – je mirno krenila po Makedonski in Svetogorski ulici, prečkala ulici Kneza Miloša in Kralja Milana, vse do trga Slavija. Ulice so bile v tem času zaprte za promet.

Glavni razlog, da so se protestniki podali na ulice, je brutalni napad na vodjo Levice Srbije Borka Stefanovića . "Na prostost so spustili napadalce na Borka Stefanovića. Ugotovili smo, da se za 50.000 dinarjev nekomu da zažgati hišo. Proti temu se borimo," je po poročanju Blicazbranim protestnikom sporočil igralec Bane Trifunović . "Če vas kdo vpraša, kdo organizira te proteste, mu odgovorite, da je to Vučić! Če ne bi bilo njega, tudi nas ne bi bilo tu. Ne bi vedeli, proti čemu se borimo!" je še dodal.

Protest so organizirali študenti in javne osebnosti, kot so umetniki, podobno kot v preteklih tednih pa jih je podprla Zveza za Srbijo.

Kot je povedal, imajo protestniki novo zahtevo, to je zamenjava notranjega ministra Nebojše Stefanovića , ker ta "sramoti svoj narod" in "namesto, da bi se ukvarjal z morilci v našem mestu in naši državi, raje šteje, koliko ljudi je na protestih". "Še naprej zahtevamo pet minut na javni televiziji, ki jo vsi plačujemo. Še naprej zahtevamo, da opozicija, ne glede na to, kakšna je, dobi svoj prostor. In še naprej zahtevamo, da se najdejo morilci Oliverja Ivanovića!"

Sledil je govor novinarja Srđana Škore , ki je dejal, da je "bilo tu več različnih oblasti, a takih lažnivcev in lopovov še nikoli!" "Ne samo, da česa takšnega ne pomni Srbija, česa takšnega ne pomnijo nikjer na svetu. Nekoč so z zarjavelimi žlicami risali meje našega naroda, za njimi so ostali grobovi, zločini, opustošenje. Zdaj želijo izprazniti Srbijo, ker tam, kjer so branili Srbe, Srbov več ni – ne v Krajini, ne v Bosni, ne v Črni gori. Kmalu jih ne bo več niti na Kosovu in ne v Srbiji. Tega ne smemo dovoliti! Kmalu bo prišel čas, ko bo Aleksandar Vučić ta narod prosil za milost, a milosti zanj in njegove pomočnike ne bo," je dejal. Naslednjič, 5. januarja, naj vsak s seboj na protest pripelje še eno osebo, in še več nas bo, je še dodal. "Živela Srbija!"

Povod za proteste brutalni napad

23. novembra so neznanci pretepli vodjo Levice Srbije Borka Stefanovića, Bobana Jovanovića in Marka Dimića – aktiviste Levice Srbije, ki so v Kruševcu organizirali forum Zveze za Srbijo, v katerem so zbrane opozicijske stranke. Stefanović je v napadu utrpel hude poškodbe glave, Jovanoviću so napadalci izbili dva zoba in mu presekali ustnico, Dimić pa je prav tako dobil več udarcev v glavo. Policija je v zvezi z napadom prijela tri moške, ki jim je preiskovalni sodnik odredil 30 dni pripora, a ta se je že iztekel. Vodje opozicije trdijo, da je bila v napad vpletena vladajoča Vučićeva Srbska napredna stranka, kar pa ta zanika.

Prvi protest v Beogradu je 8. decembra potekal pod geslom "Stop krvavim srajcam", drugi 15. decembra pod geslom "Preštejmo se". Protestniki, ki so sprva zahtevali, da storilci odgovarjajo za svoja dejanja, so pozneje svoje zahteve razširili še na iskanje storilcev za poskus umora novinarja Milana Jovanovića in umor Oliverja Ivanovića. Nezadovoljni so tudi s poročanjem Radia televizije Srbije o protestih.