Beović: Do konca tedna pričakujemo, da bi potrebovali 100 novih postelj

Pri nas so v nedeljo potrdili 75 novih okužb ob 1034 opravljenih testih. Delež pozitivnih testov ostaja visok, saj je bil spet več kot 7-odstoten. Ob tem tempu bodo slovenske bolnišnice do konca tedna potrebovale še 100 dodatnih postelj za covid bolnike, pravi doktorica Bojana Beovič. In to se že in se bo še bolj poznalo tudi pri dostopnosti do zdravljenja drugih bolezni.