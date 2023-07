Bepop in Šank Rock skupaj v priredbi uspešnice Metulj

Naša Ana Praznik in njena ekipa mojstrov oddaje Delovna akcija je na zasluženem dopustu glede gradbenih podvigov. Ano pa poleg prepevanja v skupini Bepop jeseni čaka premiera nove najstniške romantične drame Šepet metulja, v katerem ima pomembno vlogo. Te dni pa je z Bepopovkami združila moči s skupino Šank rock, saj so skupaj posneli priredbo legendarne uspešnice Metulj.

Šepet metulja je celovečerni mladinski film, ki z zgodbo o ljubezni do sebe in drugih sledi velikim sanjam o poslovni poti, premagovanju ovir ter vztrajanju. Ustvarjalci filma Vloga za Emo so v novi najstniški romantični drami Ani Praznik zaupali vlogo šolske svetovalke. Naslovna pesem filma bo priredba legendarne uspešnice skupine Šank Rock Metulj, ki filmu prinaša edinstveno senzualnost in čustveno globino ter v celoti zajame esenco filma, ustvarja vzdušje, polno čustev.

icon-expand Ustvarjalci filma so v novi najstniški romantični drami Ani Praznik zaupali vlogo šolske svetovalke. FOTO: Magični spomini

Prekaljenim rokerjem so se tokrat pri priredbi pridružile dame iz skupine Bepop."To je za mene ena najlepših pesmi od njih in tudi iz tega vidika smo počaščene, da smo lahko tudi me dale nek svoj pečat tej pesmi," je o sodelovanju povedala Ana, pohvalne besede o skupini Bepop pa ima tudi pevec Matjaž Jelen. "Bili so idoli mladine in prav zanimivo je opazovati, kakšne so punce danes. Zelo hitro smo se ujeli. Čeprav se že od prej malo poznamo, sem bil glede našega glasbenega sodelovanja pozitivno presenečen," je povedal frontman skupine Šank Rock.

