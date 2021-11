Bergamo 20 mesecev po prvi potrjeni okužbi: 'Manjka stisk roke, objem, poljub drage osebe'

Svobodo pa danes na čisto drugačen način kot zanikovalci virusa razumejo v Bergamu, ki si še 20 mesecev po prvem potrjenem primeru niso povsem opomogli od vseh izgub in posledic epidemije. Ljudje se sicer spet vračajo v restavracije in kavarne, obiskujejo telovadnice in muzeje, a vse z dosledni upoštevanjem PCT-pogoja, saj se sami zavedajo, da je to edini način, kako se izogniti ponovni covidni moriji, ki jo mnogi napovedujejo tudi v Sloveniji. Kako se črnemu scenariju izogniti?

