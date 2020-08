Številni umori in zastrupitve so način delovanja ruske oblasti

V soboto so Navalnova s posebnim letalom, ki ga je priskrbel Slovenec Jaka Bizilj , pripeljali v berlinsko bolnišnico Charite. "Vsi smo si zelo oddahnili. Po dveh dneh velikih naporov smo pacienta v dokaj stabilnem stanju pripeljali sem," je po uspešni premestitvi Navalnova dejal Bizilj, sicer filmski producent in aktivist organizacije za človekove pravice Cinema for peace.

Da je bil Sergej Navalni zastrupljen, so potrdili kar štirje neodvisni laboratoriji, so zdravniki zapisali na spletni stani berlinske klinike Charite. Ruske oblasti pa zastrupitev še naprej ostro zanikajo. "Laboratorija v Tomsku in Moskvi pri toksikološki analizi nista odkrila nobenih kemikalij ali snovi, ki bi lahko bili strupi," pa vztrajo ruski zdravniki iz Omska, kamor so v četrtek pripeljali na pol zavestnega Navalnega. Pred vkrcanjem na letalo za Moskvo je popil čaj, med letom pa mu je postalo zelo slabo, dobil je tudi hude krče in tipične znake zastrupitve.

Zaviralec holin esteraz, ki so ga odkrili pri Navalnem je tudi sestavina živčnega strupa novičok, s katerim sta bila pred dvema letoma na Otoku zastrupljena nekdanji dvojni agentSergej Skripal in njegova hčerka, pa tudi številni Britanci."Sam Vladimir Putin je dejal, da bi morali izdajalce in odpadnike, kot je tudi gospod Skripal, zastrupiti," je takrat opozoril Boris Johnson.

Uradna Moskva tudi danes odločno zavrača očitke o vpletenosti v zastrupitev Navalnega in pozive Nemčije k preiskavi ter prijetju odgovornih."Te obtožbe so popolnoma neosnovane. Gre za veliko hrupa za nič. Zato jih sploh ne jemljemo resno," sporoča Putinov govorecDmitry Peskov.

Kljub pomajkanjau dokazov, številni ne dvomijo: umori in zastrupitve nasprotnikov, ki vedo preveč in kritizirajo rusko oblast, so modus operandi oziroma način delovanja ruskih oblasti. Leta 2004 je bila umorjena novinarkaAna Politkovska, 2015 pa so umorili Borisa Nemcova, takratnega vodjo opozicije.

"Aleksej Navalni je bil zelo aktiven in zelo kritičen do ruskega režima. Opravil je veliko preiskav, nenehno je opozarjal na korupcijo v Rusiji. Navalnega moramo rešiti," je bila jasna vdovaAleksandra Litvinenka, ki je bil prav tako zastrupljen. Nekdanjega agenta KGB-ja so leta 2006 v Londonu zastrupili s polonijem, ki so mu ga nasuli v čaj.

Življenje Navalnega, ki je bil v preteklosti že nakajkrat zaprt, preživel je tudi več napadov, pa ni ogroženo, pravijo zdravniki v Chariteju. A se bojijo trajnih posledic zastrupitve na njegov živčni sistem.