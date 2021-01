Bernie Sanders in njegove slavne rokavice

Imamo rokavice na pet prstov in tiste s samo dvema, ki jim pravimo palčniki in ki so jih Rusi poznali že v 13. stoletju. Slednje, sploh volnene, so veliko bolj učinkovite pri ohranjanju toplote rok. Tega pa se očitno zaveda tudi ameriški senator Bernie Sanders, ki je na inavguraciji Joeja Bidna s svojimi ogromnimi rokavicami, ki mu jih je iz reciklirane volne spletla učiteljica iz Vermonta, ukradel šov. Bernie je postal spletna senzacija, palčniki z nordijskim vzorcem pa zelo iskano blago.

