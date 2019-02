Sanders vstopa v predsedniško tekmo: Čas je, da dokončamo revolucijo

Ameriški senator Bernie Sanders se (znova) podaja v bitko za predsedniški stolček. Potem ko ga je leta 2016 v bitki za demokratsko nominacijo premagala Hillary Clinton, Sanders sedaj pravi, da je čas, da "dokončajo revolucijo in uresničijo vizijo, za katero so se borili".

77-letni neodvisni senator iz Vermonta, ki se je za demokratsko predsedniško nominacijo boril že leta 2016, je odločitev, o kateri se je ugibalo že dlje časa, oznanil v email sporočilu svojim podpornikom, potem ko je kandidaturo napovedal že v intervjuju za radijsko postajo v domačem Vermontu. "Skupaj z našo kampanjo 2016 smo začeli politično revolucijo. Sedaj je čas, da dokončamo to revolucijo in uresničimo vizijo, za katero smo se borili. Pred tremi leti so nam dejali, da so naše ideje 'radikalne' in 'ekstremne'. A te politike sedaj podpira večina Američanov," je še zapisal v sporočilu. Dodaja, da je njegova kampanja osredotočena na preoblikovanje države ter vzpostavitev vlade, "ki bo temeljila na gospodarski, družbeni, rasni in okoljski pravici". Napovedal je tudi boj proti Wall Streetu, velikim farmacetskim podjetjem in 'posebnim intesom' znotraj politike:"Lahko imajo denar in oblast. Mi imamo ljudstvo."

Na predsedniških volitvah leta 2016 ga je v boju za demokratsko nominacijo sicer premagala Hillary Clinton, a Sanders je kljub temu obveljal za neuradnega zmagovalca predvolilne kampanje. Pred tem dokaj neznani senator iz Vermonta je 'zaslovel' predvsem med mladimi, ki so se v ogromnih množicah zgrinjali na njegove predvolilne shode in vzklikali 'feel the bern'. Velja za ostrega kritiki trenutnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ga je v preteklosti označil za"rasista", "patološkega lažnivca" ter"najnevarnejšega predsednika v sodobni ameriški zgodovini".

Sanders je postal znan po neizprosnem zagovarjanju liberalnih politik, med njimi je tudi oster zagovornik Obamove Medicare. FOTO: AP

V središče ameriške politike je postavil ideje demokratičnega socializma, dandanes tako velja za neuradnega voditelja levega polja demokratske stranke in t. i. napredne politike v ZDA, ki vključuje ideje, vse od univerzalnega zdravstvenega varstva, minimalne plače 15 dolarjev na uro in brezplačnih univerz ter javnih šol, v ospredje pa Sanders postavlja tudi boj s klimatskimi spremembami in večje obdavčenje bogatih. A če je nekoč zaradi teh idej veljal za 'outsiderja', danes vse več Američanov, in s tem tudi politikov, podpira tovrstno politiko. Njegova priljubljenost še dandanes ne pozna meja. Številni ameriški mediji in javnomnenjske raziskave ga postavljajo v sam vrh priljubljenosti demokratskih politikov, ki bi uspeli osvojiti demokratsko nominacijo ter zatem predsedniški stolček. Če Sandersu uspe osvojiti nominacijo, bo postal najstarejši predsedniški kandidat v zgodovini.

Njegovi predvolilni shodi leta 2016 so privabili več tisoč glave množice podpornikov. FOTO: AP