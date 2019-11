Bertoncelj: Na prvo mesto postavljam državo in blaginjo vseh državljanov

Vstopili smo v tridnevno obdobje političnih pregovarjanj o tem, kje bodo denar vzeli in kam ga bodo dali, in kmalu bo jasno katera vladna zgodba se bo morda na novo začela in katera končala. Toda v zraku je še vedno vprašanje, kaj bo z višjimi povprečninami za občine, ki jih je v petek podprl odbor za finance in samo s tem v proračun navrtal skoraj 140-milijonsko luknjo?

VEČ VIDEOVSEBIN 02:57 Iz SVETA: Minister odhaja? 02:41 Iz SVETA: Se bodo pokojnine izredno usklajevale?