Besedna vojna Milanovića in Plenkovića

Besedna vojna med dvema hriboma, Pantovčakom, sedežem hvaškega predsednika, in Banskimi dvori, sedežem hrvaške vlade, postaja vse ostrejša. Predsednik Zoran Milanović in premier Andrej Plenković, ki se ne strinjata v prav ničemer, se že tedne zmerjata zaradi različnih stališč glede volitev in položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. V torek sta odprla novo fronto, ki hromi hrvaško diplomacijo. Naša južna soseda je namreč zaradi spora že mesece brez več kot 40 veleposlanikov in konzulov s polnimi pooblastili.