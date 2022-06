Najbolj jasne cilje si je postavil podpredsednik vlade in novi zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan, ki si je med vsemi ministri postavil tudi najbolj konkretno in strokovno ekipo: Napovedal je, da bo v mesecu dni njegovo ministrstvo reorganizirano, da bo hitro delujoča in vitalna struktura in bodo lahko začeli s spremembami našega zdravstva.