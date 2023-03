Besničani, ki nasprotujejo gradnji pokritega smučišča, zaradi katerega bi bilo treba posekati 20 hektarjev gozda, so kranjskemu podžupanu odnesli skoraj 3000 podpisov proti gradnji. Da so bili o megalomanskem projektu obveščeni iz medijev in govoric ter da takšen objekt ne sodi v naravo in je škodljiv, so zaskrbljeno povedali.