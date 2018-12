Bi ameriške oblasti lahko preprečile tragično smrt sedemletnice?

Na večer, 6. decembra, so sedemletno deklico Jakelin Caal Maquin skupaj z njenim očetom in s še 160 nezakonitimi migranti pridržali ameriški obmejni organi. Odpeljali so jih v zbirni center v mestu Lordsburg v zvezni državi Nova Mehika, kjer so morali nato čakati osem ur na avtobus, ki bi jih odpeljal na drugo lokacijo. Kot je poročal časnik Washington Post, je imela deklica ob pridržanju povišano temperaturo, bila je izmučena in dehidrirana.

Mati in sorojenci umrle deklice, ki pa so ostali v rodni Gvatemali.

Pred vkrcanjem na avtobus je oče deklice pristojnim povedal, da je ta bolna, a so ju vseeno poslali na 90-minutno pot. Ob prihodu na lokacijo je deklica prenehala dihati, zato so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v mestu El Paso v zvezni državi Teksas. Po zastoju srca so jo uspeli oživiti, vendar pa si ni opomogla. Umrla je 27 ur po prihodu v ZDA.

Smrt tako majhnega otroka v pristojnosti ameriških oblasti je povzročila val ogorčenja – demokrati so pozvali k temeljiti preiskavi nesrečnega dogodka.

"Sedemletna deklica ne bi smela umreti zaradi dehidracije in šoka, v času ko so bile zanjo odgovorne ameriške oblasti," je dejal senator Chuck Schumer.

"Vsi Američani žalujemo za tragično smrtjo majhne deklice, katere družina je zanjo iskala boljšo prihodnost in varnost v naši državi," pa je povedala bodoča predsednica predstavniškega domaNancy Pelosi.

Je za smrt deklice kriva slaba komunikacija med očetom in oblastmi?

Vprašljivo pa je, zakaj vodja objemnih oblasti (CBP) Kevin McAleenan med četrtkovim pričanjem pred senatorskim sodnim odborom ni omenil dekličine smrti. Povedal je le, da imajo težave z velikim številom družin in otrok, ki nezakonito prečkajo mejo. CBP je smrt Jakelin potrdil šele, potem ko je vprašanja glede njene smrti nanj naslovil Washington Post, torej en teden po smrti.

Bela hiša in CBP sicer trdita, da so obmejni policisti poskušali rešiti deklico takoj, ko so bili opozorjeni na težavo. Navajajo namreč sprejemne obrazce, katere je podpisal oče deklice, ki naj bi potrjevali, da je otrok zdrav.

A intervju je potekal v španščini, medtem ko je očetov in dekličin materni jezik Q'eqchi', starodavni majevski jezik. Družina sicer prihaja iz revne province Alta Verapaz na severu Guatemale, ki jo pesti nasilje, povezano z drogami.