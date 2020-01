Bi boljša infrastruktura in tretji vozni pas lahko povečala varnost na avtocestah?

Ena izmed rešitev, ki jo načrtuje Dars, je tretji vozni pas na dveh najbolj obremenjenih odsekih. Na štajerski avtocesti bodo med Krtino in razcepom Zadobrova 12 kilometrov odstavnega pasu spremenili v tretji vozni pas. Na primorski avtocesti pa se bomo po treh pasovih lahko vozili med razcepom Kozarje in Vrhniko, kar je približno 14 kilometrov.

Če bo šlo vse po sreči, bi lahko sredi leta 2021 objavili javno naročilo za izvedbo del. "Predvidoma bodo potrebne tri gradbene sezone, da bomo ta projekt na obeh krakih, Štajerskem in Primorskem, lahko uresničili," je še dodal. Najhitreje torej leta 2024.

Na odboru državnega zbora za infrastrukturo so se pogovarjali tudi o tem, kako razširiti vse upadnice in ljubljansko obvoznico, kar bo zahtevalo dolgotrajne postopke umeščanja v prostor. "Ti postopki lahko trajajo tudi deset let in dlje," je povedal Vidic.

"Rešitev rabimo takoj zdaj, ne moramo se slepiti, da bodo ljudje začeli uporabljati javni transport," pa je dejal Kostanjšek. "Vsi smo na cestah, vozimo se v službe in drugih opravkih in nekaj moramo narediti," je še dejal.

Napovedi te rešitve predvidevajo leta 2030, če pa upoštevamo naše rekorde pri prostorskem načrtovanju in umeščanju v prostor, je ta letnica zelo optimistična. "Najnižji čas trajanja je bil tri leta in pol, in sicer za drugo cel predora Karavanke, kjer se je natančno vedelo, kje bo druga cev," je opozoril tudi Vidic.