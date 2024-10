Bi Dan slovenskega športa moral biti dela prost dan?

Vsi bi, tudi če nas ob polnoči vržejo iz postelje, znali odgovoriti, kaj praznujemo 8. februarja. Malo drugače pa je, če vprašamo kaj praznujemo 23. septembra. A ker vemo, da ste z nami od začetka, potem odgovor na to vendarle ni več težak. Dan slovenskega športa. Aleksander Pozvek pa pravi, da mora Dan slovenskega športa postati resen praznik, to pa lahko postane le, če bo dela prost dan. Se strinjate z njim? S svojo pobudo je odšel v državni zbor in prepričeval naše odločevalce.